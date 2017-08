Some great music from Fisherstreet -‘Out in the Night’ with John & Seamus Mc Mahon, Dermot Lernihan, Noreen O’Donoghue, Frank Cullen & Maurice Coyle.

Songs with Joe Heaney & Seosaimhin Ni Bheaglaoich.

Music also from Liam O’Connor, John Blake, Martin & Florence Fahy Carnevale, Kevin Crawford, Dylan Foley, Patrick Doocey, Peter McAlinden, Pete Quinn, Liam O’Brien & more!