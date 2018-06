Time Change For Munster U20 Football Clash

Kerry against Limerick in the EirGrid Munster Under 20 Football Championship has been brought forward.

The ¼ Final tie on Friday will now be played at 7 o’clock.

The game takes place in Newcastlewest.





Limerick team:

1. Mark O’Callaghan (Ballylanders)

2. Cillian Ferris (Ballysteen)

3. Karl Maloney (Crecora Mainister)

4. Adam Riordan (Fr Caseys)

5. Oran Collins (Adare)

6. Daniel Enright (Monaleen)

7. Lee Woulfe (Newcastlewest)

8. Rob Childs (Galtee Gaels) Captain

9. Colm McSweeney (Gerald Griffins)

10. Padraig McGrath (Galtee Gaels)

11. Adam Storan (Mungret St Pauls)

12. Liam Kennedy (St Kieran’s)

13. Calvin Moran (St Patricks)

14. Adam Kearns (St Senan’s)

15. Barry Coleman (Rathkeale)

Subs:

16. Cian Walsh (St Senan’s)

17. James Cummins (Galbally)

18. Adam Lacey (Knockaderry)

19. Evan Gilvarry (na Piarsaigh)

20. Nathan Byrne (Galbally)

21. Gearoid Brennan (Claughaun)

22. Darragh Lane (Adare)

23. Jack Downey (Oola)

24. Diarmaid Kelly (Newcastlewest)