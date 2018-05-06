Sunday Local GAA Fixtures & Results

Winners in the Castleisland Mart Junior Premier Relegation Final Play-off were Ballydonoghue, who defeated Annascaul 3-11 to 1-13.
County Junior Football Championship
Group 4
Valentia 1-15 Reenard 2-12
County Senior Football League
Div 2
Castleisland Desmonds 2-16 Ardfert 3-7
Div 3
Dr Crokes 4-11 St Patrick’s Blennerville 0-12
Div 4
Tarbert 2-10 Castlegregory 2-15
Div 5 Gr A
Kerins O’Rahilly’s 1-7 Churchill 3-9
Div 5 Gr B
Moyvane 0-6 Ballyduff 0-9
County Féile na nGael Hurling semi-finals
‘B’
Lixnaw 4 – 4 Abbeydorney 1 – 5
Ballyheigue 2 – 9 Crotta O’Neill’s 0 – 2
‘C’
South Kerry 2 – 4 St. Brendan’s 2 – 3
Tralee Parnell’s 3 – 4 Kilmoyley 1 – 4
All 3 Féile na nGael Under 14 hurling finals go ahead on Monday at Abbeydorney
@ 2; ‘C’ Final – South Kerry v Tralee Parnell’s
@ 3; ‘B’ Final – Ballyheigue v Lixnaw
@ 4; ‘A’ Final – Kenmare/Kilgarvan v Ballyduff
Castleisland Mart Novice Club Football Championship
Semi Final
Venue: Cordal
Ballylongford V Kilgarvan 2:30