Saturday Local Basketball Fixtures & Results

SENIOR MENS DIV 2: Glenbeigh Falcons 85 TK Killarney Cougars 64

U14 DIV 2 BOYS PLATE: St Pauls 60 Glenbeigh Falcons 19

SENIOR MENS DIV 1 CUP: Gneeveguilla v Tralee Imperials at 4:30

SENIOR MENS DIV 2: Cahersiveen v St Josephs at 7:00; Gneeveguilla v St Brendans BC at 7:30

SENIOR WOMENS DIV 1: Tralee Imperials v TK Killarney Cougars at 1:00

Lee Strand Juveniles

U16 DIV 2 BOYS: Tralee Tigers BC v Cahersiveen at 11:45

U16 DIV 3 BOYS: Cahersiveen v St Marys at 5:30

U16 DIV 2 GIRLS PLATE : TK Bobcats v Gneeveguilla at 11:45; Glenbeigh Falcons v St Marys at 5:15

U14 DIV1 BOYS (2): KCYMS v Cahersiveen at 5:00

U14 DIV 2 BOYS PLATE: St Josephs v St Annes at 7:00

U14 DIV 3 BOYS: Cahersiveen v TK Killarney Cougars at 4:30

U14 GIRLS CUP: St Marys v Glenbeigh Falcons at 3:00

U14 DIV 2 GIRLS: Cahersiveen v Tralee Imperials B at 2:15

U14 DIV 3A GIRLS: Glenbeigh Falcons v Kenmare Kestrels at 4:00

U12 BOYS CUP: TK Bobcats v Rathmore at 10:15

U12 DIV 1 BOYS: TK Bobcats v Rathmore at 10:15

U12 DIV 3 BOYS PLATE: St Josephs v Cahersiveen at 6:00

U12 DIV 3 BOYS: Tralee Imperials A v St Marys at 11:00

U12 DIV 3 GIRLS PLATE: Cahersiveen v Tralee Imperials at 11:15

ACADEMY GIRLS DIV 1: TK Bobcats v St Pauls at 1:15