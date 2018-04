Monday Local GAA Fixtures & Results

Lee Strand County U12 Football League

Division 1A

Laune Rangers 3.08 Kilcummin 5.12

Austin Stacks 5.09 Rathmore 2.03

Division 1B

Laune Rangers V 5.07 Kilcummin 5.11

Austin Stacks 5.11 Ratmore 0.01

Division 2A

Kenmare 4.11 Ballyduff 2.06

Legion 1.14 Churchil 5.06

Division 2B

Kenmare 4.10 Ballyduff 1.03

Legion 5.05 Churchill 5.20

Division 3A

Milltown Castlemaine 5.08 An Ghaeltacht 5.07

Division 3B

Milltown Castlemaine 5.12 An Ghaeltacht 3.01

Division 4A

Keel 5.10 Ardfert 4.08

Spa 0.11 Na Gaeil 1.08

Division 4B

Keel 5.05 Ardfert 3.10

Spa 5.15 Na Gaeil 1.04

Division 5A

Fossa 5.08 Glenbeigh Glencar 3.14

John Mitchels 5.15 St. Senan’s 5.09

Division 5B

Fossa 5.25 Glenbeigh Glencar 4.03

John MItchels 1.00 St. Senan’s 5.15

Division 6A

Duagh 2.15 Beaufort 4.02

Listry 5.13 Knock Brosna 1.02

Division 6B

Duagh 5.24 Beaufort 3.06

Listry 5.12 Knock Brosna 5.03

Division 7

Castleisland Desmonds 5.16 Dinge 0.10

Legion B 1.04 Castlegregory 5.16

Gneevegulla 4.07 Cordal 5.20

Division 8

Ballymac B 0.08 Beale 2.08

Currow 5.19 Finuge 4.07

Tarbert 5.22 Cromane 0.05

Division 9

Asdee Ballylongford 1.03 Scartaglen 5.21

Division 10

Valentia 4.06 Sneem Derrynane 0.09

Foilmore 3.10 Laune Rangers B 4.13

Division 11

St Michael’s 5.15 Kilgarvan 3.05

Skellig Rangers 5.25 Templenoe 2.04

Tousist 5.15 Waterville 4.09

The curtain came down on all Scor competitions for 2018 as 140 plus children took to the stage for the very popular Scór na bPáistí County Finals which was the brainchild of the late Siobhain Cottor back in 2004 and held in the Community Centre Foilmore. The following are the winners and runners up;

Figure Dancing

1st. Dromid Pearces. South Kerry Board

Amy Ni Churrain, Grace Ni Churrain, Saoirse Ni Churrain, Emly Ni She, Sarah Ni She, Tara Ni Shuilleabhain, Saidbh Ni Ghadrha Ni Shuilleabhain, Makayla Ni Shuilleabhain. Subs, Mary Ainne Ni Shuilleabhain, Regina Ni Shuilleabhain, Siun Ni Churrain.

2nd. Ballymacelligott,Castleisland District Board.

Emma Ni Dhalaigh, Abby Ni Laocha, Mairead Ni Scanlain, Ri-Ann Zhang, Laura No Cheallaigh, Maire Ni Chonchuir, Aibhe Ni Chonchuir.

Solo Singing

1st. Ellen O Sullivan, St. Michaels, Foilmore, South Kerry Board.

2nd. Laura Power, Firies, East Kerry Board.

Recitation

1st. Fintan O Sullivan, Reenard

2nd. Stefan Carrig, Ballyduff, North Kerry Hurling

Ballad Group

1st. St. Pats, Tralee/St Brendans.

Siobhain O Sullivan, Caoimhe O Sullivan, Keelin Enright, Daniel Sheehy, Sarah Brett.

2nd. Waterville, South Kerry Board.

Joni Curran, Mary Elizabeth O Connell, Holly Galvin, Lieve Duff, India Duff.

Rince Sean Nos.

1st. Sean O Keeffe, Gneeveigulla, East Kerry Board.

2nd.Harry O Sullivan, St. Senans, North Kerry Football.

Leiriu

Renard, South Kerry Board.

1st. Fintan O Sullivan, Ella Sheehan, Cara McCrohan, Caoilinn Lynch, Brian O Connell, Orla Fitzgerald, Stephen O Sullivan, Sine O Neill.

2nd. St. Pats, Tralee St. Brendans.

Diarmuid Waugh, Orlaith Murphy, Siobhain O Sullivan, Caoimhe O Sullivan, Rachael Mulgrrew, Oisin Gallagher, Thomas Sheehy, Keelin Enright.

Instrumental Music

1st. Kilcummin, East Kerry Board.

Olwyn Evans, Ewan Evans, Ryan McGuirl, Michael Healy, Liam Kerrisk.

2nd. Glenbeigh/Glencar, Mid Kerry Board.

Orlaith Burke, Eadaoin O Sullivan, Seodhla O Donovan, Aela Murphy, Mary Kate Smith.

Set Dancing

Dromid Pearces. South Kerry Board

Brid Ni Churrain, Grace Ni Churrain, Saoirse Ni Churrain, Emly Ni She, Sarah Ni She, Tara Ni Shuilleabhain, Saidbh Ni Ghadrha Ni Shuilleabhain, Makayla Ni Shuilleabhain. Sub. Amy Ni Churrain.

Spa, East Kerry Board

Siofra Brosnan, Jess O Sullivan, Aine O Sullivan, Ciara O Donoghue, Dara Brosnan, Diarmuid O Donovan, Oisin O Sullivan, Colm O Connor.

Round 5 of The Kelliher’s Toyota Tralee Central Region U16s football is at 7 this evening:

Division 1:

Castlegregory entertain Austin Stacks.

An Ghaeltacht host Na Gaeil.

Laune Rangers welcome Ballymacelligott.

Division 2:

Kerins O’Rahilly’s play Ardfert.

Annascaul/Lispole are up against Glenbeigh/Glencar/Cromane.

Division 3

Milltown/Castlemaine entertain Austin Stacks B.

Dingle play Castleisland Desmonds.

St. Pat’s welcome John Mitchel’s.

North Kerry U16 Football League

At 6.45

Div 1 Final in Finuge

Knock Brosna Duagh v Ballyduff

Div 2 Semi-Final in Moyvane

Bally Asdee Ballydonoghue v Finuge

East Kerry U16 Football League, sponsored by MD O’Shea, Killarney

Games at 7

First named at home

Rathmore v Firies

Dr Crokes v Killarney Legion

Gneeveguilla v Templenoe

Kilgarvan-Tuosist v Spa

Glenflesk v Currow

Cordal-Scartaglin v Kilcummin

Listry-Keel v Beaufort



There’s a meeting of County Committee this evening.

It takes place from 8 at Austin Stack Park, Tralee.