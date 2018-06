Kerry U20 Team To Face Cork

The Kerry Team has been announced to face Cork in the Munster Final this Friday in Austin Stack Park

The team is as follows:

1 Brian Lonergan Ballymacelligott





2 David Naughton Dr. Crokes

3 Stefan Okunbor Na Gaeil

4 Micheál Reidy Ballymacelligott

5 Mike Breen Beaufort

6 Graham O’Sullivan Piarsaigh na Dromoda

7 Daniel O’Brien Glenflesk

8 Mark Ryan Rathmore

9 Diarmuid O’Connor Na Gaeil

10 Fiachra Clifford, Laune Rangers

11 Cormac Linnane Beale

12 Dara Moynihan Spa, Killarney

13 Donal O’Sullivan Kilgarvan CAPTAIN

14 Bryan Sweeney, Listowel Emmets

15 David Shaw, Dr. Crokes

Substitutes

16 Deividas Uosis Dingle

17 Cian Gamal Killarney Legion

18 Brian Friel Rathmore

19 Patrick Warren Gneeveguilla

20 Eddie Horan Scartaglen

21 Sean O’Leary Kilcummin

22 Micheal Foley Ballydonoghue

23 Michael Potts Dr. Crokes

24 Ciarán Kennedy Beaufort

Management Team

Bainisteoir: Jack O’Connor (Dromid Pearses)

Roghnoirí: Eamon Whelan (St Senans), Micheál O’Shea (Castlegregory), John Crowley (Glenflesk)

Treanálaí: Alan O’Sullivan (Kerins O’Rahillys) and Arthur Fitzgerald (Firies).

ADDITIONAL PANEL MEMBERS

Kieran Dwyer St. Pat’s Blennerville

Chris O’Donoghue Glenflesk

Niall Collins Listowel Emmets

Danny Hickey Castleisland Desmonds

Caolim Teahan Glenbeigh-Glencar

Peter Paul Sauerland An Ghaeltacht

Seán Horan Scartaglen

Peter McCarthy Killarney Legion