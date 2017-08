Kerry Teams To Play Roscommon, Donegal And Kildare

The Kerry Under 17 Football Team to play Roscommon in the All Ireland semi final at Cusack Park Ennis on Saturday next (2pm) shows 3 changes in personnel from the side that defeated Cork in the Munster Final.

Donagh McMahon of Austin Stacks comes into the half forward line, and in the full forward line, Donal O’Sullivan of Kilgarvan, who was injured for the Cork game, returns at full forward with Michael Devlin, a second half sub against Cork, coming in at corner forward.

The players to lose out are Sean Keane, the unavailable Michael Slattery and Dara Casey.

The team contains three players who started in the All Ireland Minor Quarter final last weekend;

Goalkeeper Deividas Uosis, centre back Eddie Horan and full forward Donal O’Sullivan, while Michael Slattery was introduced as a sub. in that game

The team, captained by Sean O’Connell of Cordal is as follows:

1. Deividas Uosis Dingle

2. Gearóid Lyne Annascaul

3. Dylan Casey Austin Stacks

4. Fergal Barry Na Gaeil

5. Luka Brosnan Castleisland Desmonds

6. Eddie Horan Scartaglen

7. Thomas Devane Dingle

8. Seán O’Connell (C) Cordal

9. Franz Sauerland An Ghaeltacht

10. Donagh McMahon Austin Stacks

11. Michael Kelleher John Mitchels

12. Sean Doherty Glenflesk

13. Barry Keane Listry

14. Donal O’Sullivan Kilgarvan

15. Micheál Devlin Killarney Legion

Fir Ionaid:

16. Brian Lonergan Ballymacelligott

17. Darren Looney Killarney Legion

18. Seán Keane Listowel Emmets

19. Dáire Cleary Laune Rangers

20. David Shanahan Castleisland Desmonds

21. Muiris Fitzgerald St Mary’s

22. Shay Walsh Scartaglen

23. William Goodwin Castlegregory

24. Oisín O’Connor Glenbeigh-Glencar

The Kerry Under 21 Hurling team to play Donegal in the All Ireland Under 21 “B” Championship in Dr Hyde Park Roscommon on Saturday at 3:45 is as follows:

1 Stephen Murphy Causeway

2 Stevie O’Sullivan Abbeydorney

3 Daragh Shanahan (C)Lixnaw

4 Liam Mullins Lixnaw

5 Eoin Ross Ballyduff

6 Jason Diggins Causeway

7 John Buckley Lixnaw

8 Barry O’Sullivan Dingle

9 Tomás O’Connor Crotta O’Neills

10 Robert Collins Kilmoyley

11 Maurice O’Connor Kilmoyley

12 Jordan Brick Kilmoyley

13 Colin Sheehy Lixnaw

14 Shane Conway Lixnaw

15 Ronan Donovan Abbeydorney

Fir Ionaid:

16 David Silles Lixnaw

17 David Egan Abbeydorney

18 Adrian O’Mahony Crotta O’Neills

19 Darragh Ryan Crotta O’Neills

20 Brandon Barrett Causeway

21 Kieran O’Regan Kilmoyley

22 Conor Galwey Ballyheigue

23 Ger Stackpoole Lixnaw

The Kerry Minor Hurling Team to play Kildare in the All Ireland Minor “B” championship on Saturday at Dr Hyde Park, Roscommon at 2pm is as follows:

1. Adam O’Sullivan (C) Crotta O’Neills

2. Liam Twomey Kilgarvan

3. Conor O’Keeffe Lixnaw

4. Bryan McAuliffe Lixnaw

5. Darragh Behan Crotta O’Neills

6. Evan Murphy Causeway

7. Jack O’Sullivan Ballyduff

8. Niall O’Mahony Abbeydorney

9. Jeaic McKenna Crotta O’Neills

10. Gavin Dooley Causeway

11. Gearoid Fennessy Kilgarvan

12. Gary Carey Causeway

13. Daniel Goggin Causeway

14. Padraig O’Mahony St. Brendans

15. Philip Maunsell Kilmoyley

Fir Ionaid:

16. Darren Barrett Causeway

17. Adrian Nolan St. Brendans

18. Gearoid O’ Mahony Causeway

19. Eamon Shanahan Crotta O’Neills

20. Donal Hunt Crotta O’Neills

21. Gerard Leen Causeway

22. Seamus O’Halloran St. Brendans

23. Brendan Walsh Ballyheigue

24. Darragh Goulding Ballyduff