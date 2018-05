Kerry Name Team For Munster Minor Football Semi-Final

Kerry have named their team for the Electric Ireland Munster Minor Football Championship semi-final.

There’s one change to the side to face Cork, with David Mangan in for Owen Fitzgerald.

Team-

1 Marc Kelliher Gleann Fleisce

2 Conor Flannery Daingean Uí Chúis

3 Kieran O Donoghue An Leigiún

4 David Mangan Fánuithe Na Leamhna

5 Colm Moriarty Abha Na Scáil

6 Dan McCarthy An Neidín

7 Dan Murphy Ráth Mhór

8 Darragh Rahilly Ráth Mhór

9 Darragh Lyne An Leigiún

10 Paul Walsh Brosnach

11 Paul O Shea Cill Cuimín Capt

12 Killian Falvey Abha Na Scáil

13 Patrick D’arcy Gleann Fleisce

14 Jack Kennelly Baile Uí Donnachú

15 Ruaidhrí Ó Beaglaoích An Ghaeltacht

Subs:

16 Keith O Leary Cill Cuimín

17 Owen Fitzgerald Gniomh Go Leith

18 Jack O Connor Lios An Phúca

19 Sean Quilter Aibhistín De Staic

20 David Dineen Ráth Mhór

21 James McCarthy An Neidín

22 Dylan Geaney Daingean Uí Chúis

23 Joseph Linehan Cnoc Na hEaglaise

24 Jamie McVeigh Emmetaigh

Additional Panel Players

Ethan Reidy Ethan Ó Riada Deasmúnaigh

Michael Lenihan Michéal Ó Lionacháin Dr. Chrócaigh

Mark Cooper Marc Ó Cúipéir Dr. Chrócaigh

Shane Doona Sean Ó Dúna Fánuithe Na Leamhna

Colin Moriarty Colin Ó Muircheartaigh Daingean Uí Chúis

Pádraig White Pádraig De Faoite Séan Mistéallaigh

Seán Óg Moran Seán Óg Ó Mhoráin Daingean Uí Chúis