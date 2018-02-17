Kerry Name Team For Monaghan Outing

Kerry have named their team to take on Monaghan in Round 3 of the Allianz Football League:
1 Shane Murphy (Captain)Dr. Crokes
2 Shane Enright Tarbert
3 Jason Foley Ballydonoghue
4 Ronan Shanahan Austin Stacks
5 Paul Murphy Rathmore
6 Andrew Barry Na Gaeil
7 Brian Ó Beaglaoich An Ghaeltacht
8 Jack Barry Na Gaeil
9 Barry O’Sullivan Dingle
10 Micheál Burns Dr. Crokes
11 Dáithí Casey Dr. Crokes
12 Stephen O’Brien Kenmare
13 Jack Savage Kerins O’Rahillys
14 Paul Geaney Dingle
15 Barry John Keane Kerins O’Rahillys
Subs:
16 Brian Kelly Killarney Legion
17 Brendan O’Sullivan Valentia
18 Matthew Flaherty Dingle
19 Éanna Ó Conchúir An Ghaeltacht
20 Cormac Coffey Kerins O’Rahilly
21 Killian Spillane Templenoe
22 Brian Ó Seanacháin Ballydonoghue
23 Peter Crowley Laune Rangers
24 Michael Geaney Dingle
25 Tom O’Sullivan Dingle
26 Adrian Spillane Templenoe