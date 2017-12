Kerry Hurling Team To Face Clare Is Announced

The Kerry Senior Hurling team to take on Clare in the Co-Op Superstores Munster Senior Hurling League Round 1 tomorrow Saturday 30th December has been announced.

The team captained by Padraig Boyle (Ballyduff) is as follows:

1 Martin Stackpoole Lixnaw

2 Niall O’Mahony Abbeydorney

3 Jason Diggins Causeway

4 Seán Weir Crotta O’Neills

5 Dougie Fitzell Kilmoyley

6 Mikey Boyle Ballyduff

7 Brendan O’Leary Abbeydorney

8 Shane Nolan Crotta O’Neills

9 Dáithí Griffin St. Brendans

10 Colum Harty Causeway

11 Daniel Collins Kilmoyley

12 Jordan Conway Crotta O’Neills

13 Padraig Boyle Ballyduff (Captain)

14 Brandon Barrett Causeway

15 Shane Conway Lixnaw

Fir Ionaid:

16 Stephen Murphy Causeway

17 Fionán Horgan St Brendans

18 Rory Horgan St Brendans

19 Brian Murphy Causeway

20 James O’Connor Abbeydorney

21 Darren Dineen St Brendans

22 Philip Lucid Ballyheigue

23 Jack Goulding Ballyduff

24 Maurice O ‘Connor Kilmoyley

25 John Buckley Lixnaw

26 Daniel Carroll Ballyduff