Kerry Football And Hurling Teams Are Announced

There are 3 changes on the Kerry football team for Sunday’s Allianz Football League clash with Dublin.
Shane Murphy, Adrian Spillane and Kevin McCarthy replace Brian Kelly, Stephen O’Brien and Barry John Keane.
1 Shane Murphy (Captain) Dr. Crokes
2 Shane Enright
Tarbert
3 Jason Foley
Ballydonoghue
4 Ronan Shanahan
Austin Stacks
5 Paul Murphy
Rathmore
6 Peter Crowley
Laune Rangers
7 Brian Ó Beaglaoich
An Ghaeltacht
8 Jack Barry
Na Gaeil
9 Barry O’Sullivan
Dingle
10 Micheál Burns
Dr. Crokes
11 Séan O’Shea
Kenmare
12 Adrian Spillane
Templenoe
13 David Clifford
Fossa
14 Paul Geaney
Dingle
15 Kevin McCarthy
Kilcummin
Fir Ionaid:
16 Brian Kelly
Killarney Legion
17 Barry John Keane
Kerins O’Rahillys
18 Tom O’Sullivan
Dingle
19Éanna Ó Conchúir
An Ghaeltacht
20 Matthew Flaherty
Dingle
21 Dáithí Casey
Dr. Crokes
22 Michael Geaney
Dingle
23 Fionn Fitzgerald
Dr. Crokes
24 Mark Griffin
St Michaels/Foilmore
25 Jack Savage
Kerins O’Rahillys
26 David Moran
Kerins O’Rahillys
The Kerry Senior Hurling Team V Westmeath has also been announced.
1 Martin Stackpoole Lixnaw
2 John Buckley Lixnaw
3 Bryan Murphy Causeway
4 Sean Weir Crotta O’Neills
5 Tomás O’Connor Crotta O’Neills
6 Mikey Boyle Ballyduff
7 Daniel Collins Kilmoyley
8 Brandon Barrett Causeway
9 Paudie O’Connor Kilmoyley
10 Dáithí Griffin St Brendans Ardfert
11 Padraig Boyle (captain) Ballyduff
12 Brendan O’Leary Abbeydorney
13 Jordan Conway Crotta O’Neills
14 Shane Conway Lixnaw
15 Jack Goulding Ballyduff
Fir Ionaid:
16 Stephen Murphy Causeway
17 Darren Dineen St Brendans Ardfert
18 Tom Murnane Kilmoyley
19 James O’Connor Abbeydorney
20 Barry O’Mahony Crotta O’Neills
21 Daniel O’Carroll Ballyduff
22 Pa Kelly Clarecastle
23 Maurice O’Connor Kilmoyley
24 Philip Lucid Ballyheigue
25 Colum Harty Causeway
26 Shane Nolan Crotta O’Neills