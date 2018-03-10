Kerry Football And Hurling Teams Are Announced

By
radiokerrysport
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There are 3 changes on the Kerry football team for Sunday’s Allianz Football League clash with Dublin.

Shane Murphy, Adrian Spillane and Kevin McCarthy replace Brian Kelly, Stephen O’Brien and Barry John Keane.

1 Shane Murphy (Captain) Dr. Crokes

2 Shane Enright
Tarbert

3 Jason Foley
Ballydonoghue

4 Ronan Shanahan
Austin Stacks

5 Paul Murphy
Rathmore

6 Peter Crowley
Laune Rangers

7 Brian Ó Beaglaoich
An Ghaeltacht

8 Jack Barry
Na Gaeil

9 Barry O’Sullivan
Dingle

10 Micheál Burns
Dr. Crokes

11 Séan O’Shea
Kenmare

12 Adrian Spillane
Templenoe

13 David Clifford
Fossa

14 Paul Geaney
Dingle

15 Kevin McCarthy
Kilcummin

Fir Ionaid:

16 Brian Kelly
Killarney Legion

17 Barry John Keane
Kerins O’Rahillys

18 Tom O’Sullivan
Dingle

19Éanna Ó Conchúir
An Ghaeltacht

20 Matthew Flaherty
Dingle

21 Dáithí Casey
Dr. Crokes

22 Michael Geaney
Dingle

23 Fionn Fitzgerald
Dr. Crokes

24 Mark Griffin
St Michaels/Foilmore

25 Jack Savage
Kerins O’Rahillys

26 David Moran
Kerins O’Rahillys

The Kerry Senior Hurling Team V Westmeath has also been announced.

1 Martin Stackpoole Lixnaw

2 John Buckley Lixnaw

3 Bryan Murphy Causeway

4 Sean Weir Crotta O’Neills

5 Tomás O’Connor Crotta O’Neills

6 Mikey Boyle Ballyduff

7 Daniel Collins Kilmoyley

8 Brandon Barrett Causeway

9 Paudie O’Connor Kilmoyley

10 Dáithí Griffin St Brendans Ardfert

11 Padraig Boyle (captain) Ballyduff

12 Brendan O’Leary Abbeydorney

13 Jordan Conway Crotta O’Neills

14 Shane Conway Lixnaw

15 Jack Goulding Ballyduff

Fir Ionaid:

16 Stephen Murphy Causeway

17 Darren Dineen St Brendans Ardfert

18 Tom Murnane Kilmoyley

19 James O’Connor Abbeydorney

20 Barry O’Mahony Crotta O’Neills

21 Daniel O’Carroll Ballyduff

22 Pa Kelly Clarecastle

23 Maurice O’Connor Kilmoyley

24 Philip Lucid Ballyheigue

25 Colum Harty Causeway

26 Shane Nolan Crotta O’Neills

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