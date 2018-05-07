Kerry At Cork Today In Ladies Munster Minor Football Final

Kerry face Cork in Mallow today in the Ladies Munster Minor Football Championship Final.
The decider gets underway at 3.30.
The Kerry team:
1. SINEAD WARREN (RATHMORE)
2. MAIREAD LEHANE (MILLTOWN/LISTRY)
3. KAYLA O’CONNOR (CASTLEISLAND DESMONDS)
4. KATE MAHER (KILCUMMIN)
5. KATIE BUCKLEY (RATHMORE)
6. CIARA MURPHY (MILLTOWN/LISTRY) Captain
7. ANNA O’REILLY (FOSSA)
8. TARA BREEN (BEAUFORT)
9. BRID RYAN (RATHMORE)
10. SOPHIE LYNCH (LISTOWEL EMMETS)
11. FIADHNA TANGNEY (BEAUFORT)
12. ANNA CLIFFORD (FOSSA)
13. CIARA O’BRIEN (LAUNE RANGERS)
14. AOIFE O’CALLAGHAN (RATHMORE)
15. NIAMH NI CHONCUIR (CORCA DHUIBHNE)
16. AILBHE CLIFFORD (CROMANE)
17. JADYN LUCEY (NA GAEIL)
18. CEITI NI LUING (CORCA DHUIBHNE)
19. ELLEN COFFEY (KILLARNEY LEGION)
20. CIARA RANDLES (KILLARNEY LEGION)
21. CAOIMHE EVANS (MILLTOWN/LISTRY)
22. HANNAH O’DONOGHUE (BEAUFORT)
23. LABHAOISE WALMSLEY (CASTLEISLAND DESMONDS)
24. ERICA MCGLYNN (FOSSA)
25. KATIE PALMER (INBHEAR SCEINE GAELS)
26. JULIE O’SULLIVAN (INBHEAR SCEINE GAELS)
27. EMMA O’SULLIVAN (INBHEAR SCEINE GAELS)
28. JILLIAN COURTNEY (GLENFLESK)
29. ELLEN O’SULLIVAN (INBHEAR SCEINE GAELS)
30. MEADHBH ROCHFORD (MILLTOWN/LISTRY)
EXTENDED PANEL:
31. LAURA TEAHAN (KILCUMMIN)
32. CORA JOY (CROMANE)
33. KAYLEIGH MCGLASHEN (LAUNE RANGERS)
34. KATE STACK (DR. CROKES)