The All-Ireland Final of Scor na Nog

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radiokerrysport
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The All-Ireland Finals of Scor na Nog are less than one week away and Kerry will be represented in 3 of the categories in Sligo next Saturday.

Set Dancing – Spa, East Kerry Board.
Erin Holland, Meghann Cronin, Siona Moynihan, Orlaith, Spillane, Liam Spillane, Gary O Sullivan, Cian O Sullivan, Eoghan Mulvaney.

Leiriu – Na Gaeil, Tralee/St. Brendans Board
Barry Sugrue, Dearbhala Quirke, Joshua, Roche, Liam Og Kingston, Emily Crowe, Isobel Crowe.
Aine O Sullivan, Aoife O Sullivan.

Quiz – Dr. Crokes, East Kerry Board.
Mark Cooper, Treasa O Sullivan, Cillian Hickey and Jamie Muldoon.

Jenny Sheehy, Na Gaeil Cultural Officer:

Triona Mangan, Spa dance teacher:

Jackie Looney, Dr Crokes President:

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