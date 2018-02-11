The All-Ireland Final of Scor na Nog

The All-Ireland Finals of Scor na Nog are less than one week away and Kerry will be represented in 3 of the categories in Sligo next Saturday.
Set Dancing – Spa, East Kerry Board.
Erin Holland, Meghann Cronin, Siona Moynihan, Orlaith, Spillane, Liam Spillane, Gary O Sullivan, Cian O Sullivan, Eoghan Mulvaney.
Leiriu – Na Gaeil, Tralee/St. Brendans Board
Barry Sugrue, Dearbhala Quirke, Joshua, Roche, Liam Og Kingston, Emily Crowe, Isobel Crowe.
Aine O Sullivan, Aoife O Sullivan.
Quiz – Dr. Crokes, East Kerry Board.
Mark Cooper, Treasa O Sullivan, Cillian Hickey and Jamie Muldoon.
Jenny Sheehy, Na Gaeil Cultural Officer:
Triona Mangan, Spa dance teacher:
Jackie Looney, Dr Crokes President: