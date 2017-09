The Keane’s SuperValu County Minor Hurling Championship Final will be between Crotta O’Neill’s & Causeway Abbeydorney/Parnells.

In the last four Crotta O’Neill’s beat St Brendan’s 4-15 to 3-9 while Abbeydorney/Parnells defeated Causeway 2-12 to 1-12.

Mike O'Halloran reports on Crotta O'Neill's v St Brendan's