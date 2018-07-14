Clare First Up For Kerry Today In All-Ireland Premier Junior Camogie Championship

Kerry today get their All-Ireland Premier Junior Camogie Championship campaign underway.
At 5 in Abbeydorney they entertain Clare.
Kerry:
Alanna Maunsell
Aine O’Connor
Niamh Leen
Rachel McCarthy
Alannah Whelan
Eilis Harrington
Sara Murphy
Orla Young
Laura Collins
Aoife Behan
Julianne O’Keeffe
Patrice Diggin
Caoimhe Shanahan
Norette Casey
Jackie Horgan
Jessica Fitzell
Liz Houlihan
Elaine Ryall
Megan Weir
Emma Lawlor
Brid Horan
Kate Buckley
Katlyn O’Connor
Rachel Burke
Michelle Costello
Niamh Rid
Aoife Fitzgerald