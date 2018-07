Changes To Kerry Team For All-Ireland Football Final

There are two changes to the Kerry team for their All-Ireland Junior Football Championship Final.

Andrew Barry and Sean Moloney are named to start against Galway tomorrow, with Conor O’Shea and Ronan Buckley the ones to miss out.

The Kerry team for the decider at 2 tomorrow in Ennis is:





1 Darragh O’Shea Ballydonoghue

2 Trevor Wallace Ardfert

3 Dan O’Donoghue Spa, Killarney

4 Paul O’Sullivan Valentia

5 Pádraig O’Connor Gneeveguilla

6 Andrew Barry Na Gaeil

7 Seán Moloney John Mitchels

8 Kieran Murphy Kilcummin, captain

9 Ronan Murphy Beaufort

10 Evan Cronin Spa, Killarney

11 Paudie Clifford Fossa

12 Denis Daly St Mary’s Caherciveen

13 Thomas Hickey Castleisland Desmonds

14 Lee O’Donoghue Glenflesk

15 Niall Ó Sé Piarsaigh na Dromoda

16 Eoin O’Brien Churchill

17 Darren Brosnan Gneeveguilla

18 Seán T Dillon St Senan’s

19 Conor O’Shea St Mary’s Caherciveen

20 Ronan Buckley Listry

21 Brian Crowley Templenoe

22 Chris Farley Piarsaigh na Dromoda

23 Cillian Fitzgerald Churchill

24 Gary O’Leary Kilcummin