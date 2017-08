Ag caomhnú oidhreacht Loch Con Aortha i gConamara: Seán Ó Cualáin

“Is baile fearainn é Loch Con Aortha atá suite in Iorras Aithneach. Tá an baile 40 míle siar ó chathair na Gaillimhe ar bhóthar an R340. Tá an baile i bparóiste Mhaíghrois, i nDeoise Thuama agus i dtoghcheantar Abhainn Ghabhla. Tá thart ar 1,434 acra ar mhéid an bhaile agus an chuid is mó de ina phortach. Ar nós gach baile eile sa gceantar, tá ísliú suntasach tagtha ar dhaonra an bhaile le 20 bliain. Léirigh figiúirí ag tús 2017 nach raibh ach 51 duine ina gcónaí i Loch Con Aortha. Tá logainmneacha na hÉireann fite fuaite le stair na tíre. Is féidir go leor de stair na háite a insint le hainmneacha na mbailte fearainn, aibhneacha, garrantaí, clocha agus gleannta. Tugann siad léargas ar stair shóisialta an cheantair, agus ar na daoine a mhair ann”

Labhraíonn Marian O’Flaherty le Seán Ó Cualáin, ball den choiste atá ag iarraidh oidhreacht baile fearainn Loch Con Aortha a chamomhnú tar éis an laghdú mór atá tar éis teacht ar a dhaonra ionas nách mbeadh an saibhreas sin caillte má theipeall ar an baile sa todhchaí.

Tá an t-eolas seo, faoin baile, le fáil anois ar suíomh iontach: http://www.oidhreachtlca.ie/baile.php áit go bhfuil mapa le bailiúcháin logainmeacha gur féidir churdach: http://www.oidhreachtlca.ie/mapa.php

“This site is dedicated to the memory of our ancestors, and to the legacy they left us. With this project, we are trying to preserve the knowledge of the old way of life and when we look around the village of Loughaconeera, we can see the heritage and culture of our forefathers on the ground. We should not and will not forget them”

Dar le Seán, tá an rud chéanna ag tarlú i mbailtí ar fúd na tíre, agus anseo i gCiarraí leis: