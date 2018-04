36 adults undertaking Teastas Eorpach na Gaeilge in Kerry

36 people will undertake the Teastas Eorpach na Gaeilge exams in Kerry this week.

Kerry County Council, Kerry ETB and Údarás na Gaeltachta fund the exams which offer European accreditation for studies undertaken towards Irish language proficiency.

24 adults will be undertaking Level 3 (pron: like egg) TEG exams in Ballyferriter this Wednesday (May 2nd) while 12 others from Iveragh Peninsula and the Council will undertake the exam this Thursday (May 3rd).

Oidhreacht Chorca Dhuibhne ane Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh facilitate TEG courses in Kerry – more information is available at Ciarrai.com.

Cuirtear Teastas Eorpach na Gaeilge ar fáil gach aon bhliain i gCiarraí agus i mbliana beidh 36 duine ag tabhairt fé scrúduithe cainte TEG.

Beidh 24 duine fásta ag tabhairt fé 3 leibhéal éagsúil ar an Máimín i mBaile an Fheirtéaraigh ar an 2 Bealtaine agus beidh 12 eile, as Uíbh Ráthach agus Comhairle Contae Chiarraí, i gCill Orglan ar an 3 Bealtaine.

Deineann Comhairle Contae Chiarraí, Bord Oideachais & Oiliúna Chiarraí agus Údarás na Gaeltachta urraíochta ar Chúrsaí TEG i nGaeltachtaí Chiarraí, cúrsaí a thosnaíonn sa bhfómhar agus a chríochnaíonn le scrúdú cainte sa Bhealtaine.

Is iad Oidhreacht Chorca Dhuibhne agus Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh a chur Cúrsaú TEG ar fáil go háitiúil.

Tá tuilleadh eolais ar TEG i gCiarraí ar an suíomh idirlín www.ciarraí.com